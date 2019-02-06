"Реал" и "Барселона" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Испании по футболу

ТАСС, 7 февраля. "Реал" сыграл вничью с "Барселоной" со счетом 1:1 в первом матче полуфинального противостояния Кубка Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу".

В составе "Реала" забитым мячом отметился Лукас Васкес (6-я минута). У "Барселоны" отличился Малколм (57).

До этого матча "Реал" и "Барселона" провели 33 встречи в рамках Кубка Испании, 12 раз победу одерживал мадридский клуб, каталонская команда выиграла 14 раз, еще семь встреч завершились вничью. Однако ни разу соперники не сыграли со счетом 0:0. Первый матч полуфинала стал для команд 240-м во всех турнирах - 95 раз победу одерживал "Реал", "Барселона" побеждала в 93 матчах, еще в 52 встречах команды не смогли выявить победителя.

"Реал" и "Барселона" в ближайшее время проведут еще два матча. 27 февраля состоится ответная встреча в Кубке Испании, а 2 марта команды сыграют в рамках 26-го тура чемпионата страны. Обе игры пройдут на "Сантьяго Бернабеу".

"Реал" является 19-кратным обладателем Кубка Испании - последний раз это произошло в сезоне 2013/14, когда мадридский клуб победил в финале "Барселону" (2:1). Рекордсмен по количеству побед - каталонская команда (30 титулов), выигравшая трофей в прошлом сезоне.