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Футбол в Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" и вышел на первое место в чемпионате Англии

Встреча завершилась со счетом 2:0
Описание
© Peter Byrne/PA via AP

ТАСС, 7 февраля. "Манчестер Сити" в гостях одержал победу над "Эвертоном" со счетом 2:0 в перенесенном матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.

Забитыми мячами отметились Эмерик Лапорт (45-я минута) и Габриэл Жезус (90+7). Этот матч был перенесен, так как 24 февраля будет играть в финале Кубка английской лиги против "Челси".

В турнирной таблице "Манчестер Сити" сравнялся по набранным очкам с "Ливерпулем", но по дополнительным показателям вышел на первое место. Впервые с начала декабря "Манчестер Сити" лидирует в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Эвертон" с 33 очками идет девятым.

В 26-м туре "Манчестер Сити" 10 февраля примет "Челси". "Эвертон" 9 февраля в гостях сыграет с "Уотфордом".

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