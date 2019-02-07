СМИ: Федерация спортивной гимнастики США подала в суд на страховые компании

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Федерация спортивной гимнастики США (USA Gymnastics) подала в суд по банкротствам Индианаполиса (штат Индиана) на около десяти страховых компаний, обвинив их в отказе покрывать судебные издержки при рассмотрении исков жертв домогательств со стороны экс-врача женской сборной Ларри Нассара. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, Федерация спортивной гимнастики зарегистрировала свою исковую жалобу 1 февраля. USA Gymnastics на 13 страницах документа заявила, что ей был причинен ущерб из-за отказа ряда страховщиков подтвердить свои полисы и выполнить обязательства, предоставив [истцу] возможность защищать свои интересы в суде. Претензии к федерации предъявили более 300 женщин и девушек, среди которых несколько олимпийских чемпионок. Они заявляют, что USA Gymnastics не смогла оградить их от домогательств Нассара.

Как поясняет издание, Федерация спортивной гимнастики настаивает на том, что страховые полисы распространяются на издержки, связанные с федеральными, внутренними и независимыми расследованиями, на управление кризисными ситуациями и дисквалификационные процедуры Национального олимпийского комитета США. Федерация в своем иске требует заставить страховщиков разъяснить ограничения по страховкам и видам издержек.

НОК США ранее инициировал процедуру отзыва у USA Gymnastics ее полномочий. История с Нассаром вынудила уйти в отставку президента Федерации спортивной гимнастики Керри Перри.

Нассар с 1996 по 2015 год работал врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская сборная США по спортивной гимнастике. Он также был физиотерапевтом национальной команды на четырех Олимпийских играх. В январе прошлого года Нассар был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие. Сам он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 гимнасток, показания против него дали более 150 женщин.

В 2017 году Нассар уже был приговорен к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии. В 2016 году сотрудники правоохранительных органов обнаружили на жестком диске его компьютера большой архив соответствующих материалов.