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Воспитанник интерната на Сахалине посетит матч сборной России по хоккею в Ярославле

ФХР исполнит мечту Володи Думного в рамках благотворительного проекта

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Воспитанник Кировского интерната Сахалинской области Владимир Думный посетит матч с участием сборной России по хоккею, который пройдет в Ярославле в четверг в рамках этапа Евротура против команды Финляндии, а также возьмет автографы у российских игроков. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

Это станет возможным благодаря благотворительному проекту "Мечтай со мной", а также при участии врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

"Мы с радостью откликнулись на возможность осуществить мечту Володи. Связались с коллегами на Сахалине, проговорили все оргвопросы, но главное - придумали для мальчика дополнительные радостные моменты общения с любимыми хоккеистами, - сказал Ротенберг. - Владимир увидит матч не только с трибуны ледовой арены, для него будет организована экскурсия в раздевалку национальной сборной, он проводит хоккеистов на раскатку, будет стоять у калитки и бить кулачком каждому выезжающему на лед игроку, а после пообщается с хоккеистами и возьмет у них автографы".

Проект "Мечтай со мной" входит в платформу "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.

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