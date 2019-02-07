УЕФА продолжит наказывать клубы, нарушившие правило финансового fair play

В начале декабря The Telegraph сообщала, что УЕФА может исключить английский "Манчестер Сити" из еврокубков в связи с нарушением финансового fair play, позже сообщалось о санкциях по отношению к французскому ПСЖ. УЕФА проводит независимое расследование после того, как сайт Football Leaks опубликовал информацию о финансовых нарушениях английской команды в 2014 году. По информации сайта, 60 млн фунтов стерлингов, заявленные как прибыль от спонсора, пришли от арабских владельцев "Манчестер Сити" и были потрачены на трансфер Рияда Мареза. По данным немецкого журнала Der Spiegel, в 2014 году "Манчестер Сити" нарушил финансовый fair play на €188 млн.

"Я не говорю про ПСЖ или "Манчестер Сити" конкретно. Я уже говорил, что любой клуб, который будет нарушать регламенты, в том числе финансового fair play, будет подвергаться санкциям. Не со стороны меня, президента УЕФА, а со стороны специальных органов", - сказал Чеферин.

Проект финансового fair play был утвержден исполнительным комитетом УЕФА в сентябре 2009 года. Новые экономические правила вступили в силу с сезона-2011/12. Согласно этим правилам, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем они зарабатывают. Перед стартом сезона каждый участник еврокубков должен подтвердить, что не имеет просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими командами, своими игроками и налоговыми службами.