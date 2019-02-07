Глава УЕФА заявил, что обеспокоен проявлениями расизма в английском футболе

РИМ, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что обеспокоен ситуацией с проявлениями расизма в английском футболе. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам 43-го конгресса организации в Риме.

В начале декабря в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты лондонского "Арсенала" со счетом 4:2 обыграли столичный "Тоттенхэм" в домашнем матче. Во время встречи в габонского нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга с трибуны болельщиков гостей был брошен банан. Неделю спустя нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг подвергся оскорблениям расистского характера в гостевом матче против лондонского "Челси" (0:2), после чего руководство АПЛ попросило сообщать о правонарушениях, связанных с проявлением расизма.

"Что касается расизма в английском футболе, то я глубоко обеспокоен проблемой, при этом данная проблема существует не только в Англии, но и в Италии. Кроме того, я обеспокоен и заявлениями некоторых политиков, которые только подливают масла в огонь этой сложной проблемы", - сказал Чеферин.

"Многие политики в Европе не помогают бороться с расизмом, не буду говорить исключительно об Италии. Не стоит вдаваться в политическую оценку, но в одиночку спортивные органы бороться с расизмом не могут. Госорганы тоже должны играть важную роль в этой борьбе, но давайте смотреть в будущее с оптимизмом", - добавил Чеферин.