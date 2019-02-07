Тренер сборной Финляндии отметил игру вратаря сборной России в матче Еврохоккейтура

Встреча прошла в Ярославле и завершилась победой российской сборной со счетом 3:2 по буллитам. 20-летний Коновалов, выступающий в Континентальной хоккейной лиге за местный "Локомотив", провел первый матч в составе национальной команды. Ворота сборной Финляндии защищал 21-летний Вейни Вехвиляйнен. Коновалов отразил 21 бросок, его визави - 28.

"Оба вратаря сыграли хорошо. Я считаю, что они очень хорошие голкиперы и равны по силе", - отметил Ялонен.

Сборная Финляндии сумела сравнять счет за 9 секунд до финальной сирены, сняв голкипера.

"Я очень доволен сегодняшней игрой с нашей стороны, мы очень хорошо боролись, здорово начали игру, забросили быструю шайбу. Конечно, второй гол без вратаря - это очень хороший знак для нас. Мы проиграли игру, но я очень доволен тем, как мы играли, у нас сегодня на льду было много молодых ребят, это большой опыт для них - сыграть 60 минут, овертайм и буллиты. Это новый опыт и очень хорошо для всех наших хоккеистов, многие действовали хорошо сегодня", - добавил тренер.

Оставшиеся матчи третьего этапа Евротура пройдут в Стокгольме. 9 февраля сборная России сыграет с командой Швеции, финны - с чехами.