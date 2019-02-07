Ларионов: голкипер Самсонов не планирует покидать клуб НХЛ "Вашингтон"

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Артем Чесноков/. Российский вратарь Илья Самсонов сосредоточен на выступлении за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон", несмотря на новый контракт другого голкипера команды Финикса Копли. Об этом сообщил ТАСС агент вратаря, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов.

Во вторник 27-летний американский голкипер "Вашингтона" Копли подписал новый контракт с клубом, соглашение рассчитано на три года. Контракт 21-летнего Самсонова с "Вашингтоном" рассчитан до конца сезона-2020/21. В текущем регулярном чемпионате НХЛ последним днем обменов является 25 февраля, после которого клубы не смогут проводить сделки по обмену прав на хоккеистов.

"Подписание Копли контракта с "Вашингтоном" ни о чем не говорит относительно будущего Самсонова. Допустим, Копли или Брэйден Холтби (основной голкипер "Вашингтона" - прим. ТАСС) получает травму, тогда Илья становится первым вратарем команды, так как играет он на данный момент блестяще. Это вопрос времени, Самсонов сосредоточен на "Вашингтоне", он в любой момент готов стать основным вратарем команды, тренерский штаб это понимает. Если будет подписан длительный контракт с Холтби, тогда можно будет говорить о том, что надо менять команду, но пока все идет своим чередом", - заявил агент россиянина.

Самсонов является воспитанником магнитогорского "Металлурга", в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2015/16. Он был выбран "Вашингтоном" на драфте НХЛ 2015 года под общим 22-м номером, на данный момент россиянин выступает за фарм-клуб столичной команды "Херши" в Американской хоккейной лиге. В 24 играх за команду российский голкипер одержал 11 побед, в среднем пропуская 3,00 шайбы за игру, в двух матчах Самсонов отстоял "на ноль". В матчах НХЛ Самсонов участия пока не принимал.