Российские теннисистки победили в парной встрече команду Дании в Кубке Федерации

ТАСС, 7 февраля. Российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова победили датчанок Карен Баритзу и Марию Йесперсен в третьей игре матча Кубка Федерации. Соревнования проходят в польском городе Зелена- Гура.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 1 минуту.

Итоговый счет матча - 3-0 в пользу команды России. Ранее Наталья Вихлянцева и Дарья Касаткина выиграли свои одиночные встречи. Согласно регламенту турнира, команды проводят три матча в один день, результаты всех встреч будут учтены в окончательной таблице.

Сборная России выступает в третьем дивизионе турнира, россиянки находятся в группе I зоны Европа/Африка. В среду российские теннисистки обыграли сборную Польши со счетом 2-1 в рамках своей подгруппы и обеспечили выход в решающий матч. В другой подгруппе находятся команды Украины, Эстонии, Болгарии и Швеции. Победители сыграют за право бороться за выход во вторую Мировую группу Кубка Федерации.

Сборная России выигрывала Кубок Федерации четыре раза (2004, 2005, 2007, 2008). В прошлом розыгрыше россиянки выступали в рамках второй Мировой группы, но проиграли команде Латвии и опустились дивизионом ниже.