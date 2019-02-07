Третьяк: Ярославль заслуженно получил право принимать матчи сборной России по хоккею

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Ярославль заслужил проведение матчей с участием сборной России по хоккею. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

В четверг россияне обыграли в Ярославле в вынесенном матче Шведских хоккейных игр команду Финляндии со счетом 3:2 по буллитам. Год назад россияне в рамках чешского этапа Евротура в апреле в Ярославле уступили шведам (1:2).

"Мы за то, чтобы играть в других городах [помимо Москвы и Санкт-Петербурга], но не все команды хотят ездить далеко. Мы французов отправили в Челябинск (россияне играли с французами в рамках Евровызова в Челябинске в апреле 2017 года - прим. ТАСС), они не хотели ехать так далеко, сопротивлялись, но им понравилось. Сегодня была отличная атмосфера, мы второй раз проводим здесь матч Евротура, и публика здесь всегда просто в восторге, тут невозможно проиграть. Это дает толчок региону, Ярославль это заслужил", - сказал Третьяк.

"Другие регионы тоже хотят получить матчи, но не всегда получается. Мы стараемся, но надо еще взаимодействовать с финскими, шведскими и чешскими нашими коллегами", - добавил Третьяк.

Остальные матчи в рамках Шведских хоккейных игр сборная России проведет в Стокгольме.