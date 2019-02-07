Дорофеев: бронзовую медаль конькобежцев в командном спринте на ЧМ можно считать успехом

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Третье место российских конькобежцев в командном спринте на чемпионате мира на отдельных дистанциях стоит признать успешным результатом. Об этом ТАСС рассказал тренер спринтерской группы сборной России Дмитрий Дорофеев.

На стартовавших в четверг соревнованиях россияне в составе Павла Кулижникова, Руслана Мурашова и Виктора Муштакова стали бронзовыми призерами. Победу одержала сборная Нидерландов, показавшая результат 1 минута 19,053 секунды. Второе место заняла команда Южной Кореи (отставание 0,95 секунды), российские конькобежцы проиграли победителям 1,04 секунды.

"Командный спринт в первый день турнира для нашей команды не давал возможности для маневра. Планировали, что третий круг побежит Денис Юсков, но формат турнира не позволил его включить в команду. Конечно, Виктору Муштакову было сложно добегать третий круг, ребята назвали успехом данный результат, но обидно, что уступили корейцам, разрыв был мизерный. Завтра ждем дистанцию 500 м, организация турнира хорошая - лед быстрый и каткий", - заявил тренер команды.

После первого дня чемпионата мира в Инцелле в активе сборной России три бронзовые медали. Ранее бронзовые награды мирового первенства завоевали Наталья Воронина на дистанции 3000 м, а также женская команда России командном спринтерском забеге.

В пятницу состоятся соревнования на дистанции 500 м у женщин и мужчин, а также женская и мужская командные гонки преследования. Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Инцелле завершится 10 февраля.