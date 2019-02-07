"Валенсия" сыграла вничью с "Бетисом" в Кубке Испании, Черышев отметился голом

ТАСС, 8 февраля. "Валенсия" в гостях сыграла вничью с "Бетисом" со счетом 2:2 в первом матче полуфинала Кубка Испании по футболу.

В составе "Валенсии" один гол на счету полузащитника сборной России Дениса Черышева (70-я минута), для которого этот мяч стал третьим в составе клуба в нынешнем сезоне во всех турнирах. Еще два мяча он забил в чемпионате страны. Также у "Валенсии" отличился Кевин Гамейро (90). У "Бетиса" голами отметились Лорен (45) и Хоакин (54).

Ответный матч пройдет на домашнем стадионе "Валенсии" 28 февраля. В другом полуфинале играют "Барселона" и "Реал", их первый матч завершился вничью - 1:1.