Российский боец Имадаев подписал контракт с UFC

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец ММА Зелим Имадаев заключил соглашение с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Имадаев подписал контракт с UFC на четыре боя. Он будет выступать в весовой категории 77 кг. Бой пока не назначен, идет подбор соперника", - сказал Магомедов.

24-летний спортсмен имеет в своем активе восемь побед и ни одного поражения в ММА. Все бои Имадаев завершил нокаутом. Ранее он выступал в организациях Fight Nights Global и OFS.