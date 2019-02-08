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Российский боец Имадаев подписал контракт с UFC

Соглашение со спортсменом подписано на четыре поединка, на данный момент происходит подбор соперника

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец ММА Зелим Имадаев заключил соглашение с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Имадаев подписал контракт с UFC на четыре боя. Он будет выступать в весовой категории 77 кг. Бой пока не назначен, идет подбор соперника", - сказал Магомедов.

24-летний спортсмен имеет в своем активе восемь побед и ни одного поражения в ММА. Все бои Имадаев завершил нокаутом. Ранее он выступал в организациях Fight Nights Global и OFS.

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