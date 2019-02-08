Леброн Джеймс и Яннис Адетокунбо назвали составы своих команд на Матч звезд НБА

ТАСС, 8 февраля. Игроки "Лейкерс" Леброн Джеймс и "Милуоки" Яннис Адетокунбо выбрали составы своих команд на Матч звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее болельщики, игроки и представители НБА путем голосования выбрали Джеймса и Адетокунбо капитанами. В дополнительном голосовании Джеймс выиграл право выбирать на драфте первым.

Форвард "Лейкерс" выбрал в стартовую пятерку Кевина Дюрэнта ("Голден Стэйт"), Кайри Ирвинга ("Бостон"), Кавая Ленарда ("Торонто") и Джеймса Хардена ("Хьюстон"). В запас попали Энтони Дэвис ("Нью-Орлеан"), Клэй Томпсон ("Голден Стэйт"), Дэмиан Лиллард ("Портленд"), Расселл Уэстбрук ("Оклахома"), Ламаркус Олдридж ("Сан-Антонио"), Карл-Энтони Таунс ("Миннесота"), Брэдли Бил ("Вашингтон") и Дуэйн Уэйд ("Майами").

Нападающий "Милуоки" взял в стартовую пятерку Стефена Карри ("Голден Стэйт"), Джоэла Эмбиида ("Филадельфия"), Пола Джорджа ("Оклахома"), Кемба Уокера ("Шарлотт"). Запасными стали Крис Миддлтон ("Милуоки"), Никола Йокич ("Денвер"), Бен Симмонс ("Филадельфия"), Блэйк Гриффин ("Детройт"), Д'Анджело Расселл ("Бруклин"), Никола Вучевич ("Орландо"), Кайл Лоури ("Торонто") и Дирк Новицки ("Даллас").

Уэйд и Новицки указом комиссионера НБА Адама Сильвера вошли в команды как "специальные дополнения". Оба баскетболиста проводят в лиге последний сезон. По окончании драфта команды совершили обмен игроками: Уэстбрук перешел в команду Адетокунбо, а Симмонс - в команду Джеймса.

Матч звезд пройдет 17 февраля в Шарлотт (штат Северная Каролина). Город ранее принимал Матч звезд в 1991 году. Встреча пройдет в 68-й раз в истории.