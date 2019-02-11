"С гимнастикой не расстаюсь". Трехкратному олимпийскому чемпиону Азаряну — 90 лет

Легенде советской гимнастики Альберту Азаряну, выигравшему три золотые олимпийские награды на Играх в Мельбурне-1956 и Риме-1960, 11 февраля исполнилось 90 лет. Корреспондент ТАСС накануне юбилея расспросил выдающегося спортсмена о секретах его долголетия, а также побеседовал со знаменитой советской гимнасткой Ларисой Латыниной, которая хорошо знает Азаряна не только как профессионала, но и как человека.

"Я всю свою жизнь не устаю повторять, что гимнастика — это главный вид спорта. С нее начинается путь в другие виды", — начал беседу Азарян. Однако сам он, мальчик из Кировакана, пришел в спортивную гимнастику, предварительно попробовав себя в тяжелой атлетике и борьбе. Дети военного поколения взрослели рано, и в 14 лет Альберт начал работать кузнецом. Занятия тяжелым физическим трудом превратили его в очень сильного человека. Поначалу Азарян решил посвятить себя тяжелой атлетике, но затем, став студентом Ереванского физкультурного техникума, он переключился на спортивную гимнастику. В этом виде спорта он сразу начал прогрессировать. В 1951 году Азарян стал мастером спорта, а еще спустя два года вошел в число претендентов на место в составе сборной Советского Союза. И пропуском в элиту для него стал "крест" — один из элементов в упражнении на кольцах, названный в честь Альберта Азаряна. "Это было в Ленинграде в 1953 году на соревнованиях, на которых шел отбор на чемпионат мира, — вспоминает Азарян. — Когда дошел черед до колец, то мои товарищи по сборной Армении, по мнению судей, никак не могли зафиксировать стойку на необходимые три секунды при выполнении "креста" и получали низкие баллы". "Я очень злой выхожу в самом конце и делаю упражнение перед четырьмя судьями — два спереди и два сзади. Встаю в стойку и спрашиваю у первых судей: "Хватит держать?" Они говорят "да". Поворачиваюсь ко вторым и задаю тот же вопрос. Те тоже говорят, что хватит", — продолжил собеседник ТАСС. Когда соревнования закончились, к Азаряну подошел главный судья и сказал, что ему больше гимнастикой заниматься не придется. "Потому что когда делают упражнения на кольцах, то не разговаривают, а я разговаривал. Но другой арбитр заметил, что я сделал "крест", который никто до меня не исполнял. И меня после этого взяли в сборную Советского Союза", — вспоминает юбиляр. "Конкуренция в основной состав команды была большая, но никто не мог делать на кольцах то, что удавалось мне. И я на несколько лет забронировал за собой место в сборной, стал неоднократным чемпионом мира и Олимпийских игр", — заметил Азарян.

Описание С женой Елизаветой Азарян © Игорь Уткин/ТАСС

Пешком за медалями Чемпионат мира, который проходил в 1954 году в Риме, стал для молодого гимнаста из Кировакана первым в карьере. Домой этот спортсмен вернулся с двумя золотыми наградами — за победу в команде и за лучшее выступление в упражнении на кольцах. ЧМ-1954 оказался первым крупным международным стартом и для другой легендарной советской гимнастки Ларисы Латыниной, впоследствии девятикратной олимпийской чемпионки и обладательницы девяти золотых наград мировых первенств. "Первый раз мы встретились с Альбертом в далеком 1953 году, это был подготовительный сбор к фестивалю молодежи и студентов в Бухаресте, — рассказала ТАСС Латынина. — Тогда на этот сбор приехала и Тамара Манина из Ленинграда. Я до сих пор помню, что мы сидели за одним столом с Альбертом, а Тамара сидела напротив нас. Она смотрела на его глаза и все время восхищалась ими". "Альберт — это изумительный человек, очень добрый. Хотя на момент нашей первой встречи русским языком владел не очень хорошо. Когда в автобусе я говорила ему: "Альберт, садись", то он, галантный и воспитанный, мне всегда очень смешно отвечал "Спасибо, я пешком постою", — вспоминает гимнастка. На Олимпиаде 1956 года в Мельбурне 27-летний Азарян выиграл золото на своих коронных кольцах, а также вместе с товарищами по сборной Советского Союза Виктором Чукариным, Юрием Титовым, Валентином Муратовым, Борисом Шахлиным и Павлом Столбовым стал первым в командном турнире. Спустя четыре года в Риме Альберту вновь не нашлось равных на кольцах, однако в командном первенстве сборная СССР на этот раз осталась второй, уступив соперникам из Японии. На чемпионатах мира 1954 и 1958 годов Азарян выиграл четыре золотые медали, из которых две — в упражнении на кольцах. "Он не был многоборцем, способным одинаково успешно бороться за медали на всех снарядах. Но в своих видах надежней человека не было, а на кольцах самым сильным всегда был наш Альберт. И мы им гордились", — вспоминает Латынина.

Описание Альберт Азарян с сыном Эдуардом © Герберт Багдасарян/ТАСС