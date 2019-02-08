Паралимпийский комитет России условно восстановлен в правах

Решение было принято на заседании исполкома МПК в немецком Бонне, официально оно вступит в силу с 15 марта.

БОНН /Германия/, 8 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный паралимпийский комитет (МПК) условно восстановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации, что позволит российским спортсменам выступать на соревнованиях под флагом страны. Об этом говорится в пресс-релизе МПК, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

"В августе 2016 года ПКР был отстранен, это решение было необходимо с учетом сложившейся ситуации, - сказал глава МПК Эндрю Парсонс. - Теперь мы твердо убеждены, что приостановление членства ПКР больше не является необходимой мерой. Нам нужно двигаться дальше и находить компромиссы, которые помогут защитить целостность паралимпийского движения, которые отдадут должное реформам в ПКР и позволят россиянам быть частью нашей организации".

В пресс-релизе отмечается, что единственным пунктом дорожной карты восстановления членства ПКР, который не был выполнен российской стороной, является признание доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. При этом Парсонс, комментируя данный пункт, заявил, что МПК не требовал от ПКР принятия доклада и запрашивал лишь "официальный ответ, в котором конкретно и адекватно были бы рассмотрены выводы из отчета Макларена".

Российская сторона не предоставила ответ, в связи с чем членство ПКР восстановлено условно.

МПК принял решение временно лишить ПКР членства в своей организации в августе 2016 года на фоне разразившегося в российском спорте допингового скандала после публикации доклада Ричарда Макларена. Российской стороне необходимо было выполнить 67 пунктов дорожной карты по восстановлению ПКР.