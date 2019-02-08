Решение о восстановлении ПКР позволит российским атлетам готовиться к Играм-2020

Ранее МПК объявил об условном восстановлении в правах ПКР с 15 марта. При этом российская организация должна будет соблюсти ряд условий. В частности, ПКР должен следовать требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA) и антидопинговых программ, участие в Играх 2020 и 2022 года возможно только в случае соблюдения особых условий тестирования, все расходы на которые будет нести ПКР. Также российская организация будет представлять отчет МПК каждые полгода в течение трех лет.

"Паралимпийский комитет России приветствует решение МПК, - говорится в заявлении. - Хотя оно представляется нам запоздалым и не безусловным, оно тем не менее позволит нам решать основные проблемы полноценной подготовки и участия сборных России в летних Паралимпийских играх 2020 года в Токио. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. "Послевосстановительные" критерии, содержащиеся в заявлении МПК, представляются нам в целом приемлемыми".

"Российские спортсмены по 18 видам спорта (стрельба из лука, бадминтон, бочча, гребля на байдарках и каноэ, велоспорт, конный спорт, футбол 5х5, голбол, дзюдо, академическая гребля, настольный теннис, тхэквондо, триатлон, волейбол сидя, баскетбол на колясках, фехтование на колясках, регби на колясках, теннис на колясках), не входящим в прямое управление МПК, в настоящем паралимпийском цикле участвуют во всех соревнованиях, включая чемпионаты мира, Европы и другие квалификационные международные соревнования к Играм-2020 в полном статусе - под российским флагом, с российским гимном и экипировкой, в соответствии с полученными ПКР официальным согласием от международных федераций", - отмечается в тексте релиза.

Также отмечается, что российским спортсменам в легкой атлетике, плавании, пулевой стрельбе и пауэрлифтинге придется заново проходить международную функциональную классификацию и участвовать в квалификационных рейтинговых соревнованиях.