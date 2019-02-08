Петушков: возможность выступать под флагом России является главным в решении МПК

МПК в пятницу принял решение условно восстановить членство ПКР, что позволит российским спортсменам выступать на соревнованиях под флагом страны. Решение официально вступит в силу с 15 марта. Российские спортсмены будут допущены к Играм 2020 и 2022 годов при соответствии особым условиям тестирования.

"Пока мало кто из нас понимает, что значит это "условно", но самое главное, что наши спортсмены теперь могут выступать под флагом России и участвовать в квалификации на Игры. Все готовы, как работали, так и работают, никто руки не опускал, рвутся в бой. Посмотрим, как будет дальше, хотя все это приятно обнадеживает", - отметил Петушков.

Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года. Это автоматически привело к недопуску паралимпийской сборной России к Играм 2016 года, а в 2018 году на Паралимпиаде в Пхёнчхане было разрешено выступить лишь нескольким российским спортсменам и только в нейтральном статусе.