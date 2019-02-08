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Первый объединенный чемпионат мира по велоспорту пройдет в 2023 году в Глазго

Турнир объединит 13 чемпионатов мира по разным дисциплинам
На чемпионате мира 2018 года по велоспорту на шоссе в австрийском Инсбруке EPA-EFE/DANIEL KOPATSCH
Описание
На чемпионате мира 2018 года по велоспорту на шоссе в австрийском Инсбруке
© EPA-EFE/DANIEL KOPATSCH

ТАСС, 8 февраля. Первый в истории объединенный чемпионат мира по велоспорту 2023 года состоится в шотландском Глазго. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

Предстоящий турнир объединит 13 чемпионатов мира UCI по таким дисциплинам, как шоссе, трек, велокросс, маунтинбайк и BMX, а также среди паралимпийцев. C 2023 года объединенное мировое первенство будет проводиться каждые четыре года в предолимпийский сезон.

"Существующая велосипедная инфраструктура мирового класса в Глазго, такая, как велодром имени Криса Хоя и центр Глазго BMX, позволяет городу принимать чемпионаты мира по велоспорту без необходимости строительства новых объектов", - говорится в заявлении.

В настоящее время UCI проводит ежегодные чемпионаты мира в каждой из дисциплин в разных городах мира. 

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