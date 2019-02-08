Сноубордист Логинов считает, что родные склоны придадут ему уверенности на Универсиаде

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира в соревнованиях по сноуборду Дмитрий Логинов считает, что знакомые склоны должны придать ему уверенности во время выступления на Универсиаде в Красноярске. Такое мнение спортсмен высказал ТАСС.

Логинов является воспитанником Академии зимних видов спорта Красноярска. В декабре 2017 года сборная России по сноуборду в поворотных дисциплинах готовилась к зимней Олимпиаде-2018 на одном из объектов Универсиады-2019 - в парке "Бобровый лог". В тренировках в "Бобровом логе" принимали участие вошедшие в сборную России на Универсиаду Логинов, Дмитрий Сарсембаев, Наталья Соболева и Милена Быкова.

"Ощущаю большую ответственность из-за того, что Универсиада пройдет в Красноярске, но мне там даже легче будет выступать, это мои родные склоны. Когда выступаешь дома, то чувствуешь себя более уверенно, конечно, определенное напряжение будет, но мы умеем с ним справляться", - отметил Логинов.

19-летний Логинов на чемпионате мира в американском Парк-Сити (штат Юта) во вторник победил в параллельном гигантском слаломе, став самым молодым чемпионом мира в данной дисциплине в истории. На следующий день спортсмен завоевал золотую медаль в параллельном слаломе, став первым россиянином, которому это удалось. Логинов является чемпионом мира в параллельном слаломе среди юниоров (2016), а также двукратным серебряным призером юниорского мирового первенства 2017 года (в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе). На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Логинов занял 32-е место.

Всемирные студенческие игры пройдут в Красноярске с 2 по 12 марта.