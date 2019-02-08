Кучерявый: Британия может монополизировать проведение ЧМ по велоспорту в новом формате

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Развитая инфраструктура позволит Великобритании монополизировать проведение чемпионатов мира по велоспорту после изменения их формата. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый.

В пятницу было объявлено о переформатировании чемпионата мира по велоспорту. С 2023 года мировое первенство будет объединять 13 чемпионатов мира, ранее проводившихся в отдельных дисциплинах. Объединенный турнир будет проводиться каждые четыре года в предолимпийский сезон. В 2023 году чемпионат мира пройдет в британском Глазго.

"Это удобно для тех, у кого есть инфраструктура, - сказал Кучерявый. - Она есть в Великобритании, Франции, может что-то придумать Италия. Мы пока не можем проводить такие масштабные соревнования. Думаю, что чемпионат мира будет монополизирован, выход из этого - создавать инфраструктуру".