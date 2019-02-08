Вместимость стадиона ФК "Краснодар" увеличили до 35 тыс. зрителей

КРАСНОДАР, 8 февраля. /ТАСС/. Вместимость стадиона футбольного клуба "Краснодар" увеличена на 709 зрительских мест за счет реконструкции трибун в центральном секторе, теперь стадион смогут одновременно посещать 35 059 любителей футбола. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Во время зимнего перерыва сезона-2018/19 проведена реконструкция трибун, уплотнение зоны СМИ позволило установить дополнительные кресла для болельщиков в центральных секторах. Таким образом, на стадионе ФК "Краснодар" прибавилось 709 мест для зрителей, общая вместимость впервые преодолела отметку в 35 тыс. зрительских мест, теперь наблюдать за игрой одновременно смогут 35 059 любителей футбола", - говорится в сообщении.

По данным Российской премьер лиги, средняя посещаемость матчей краснодарского клуба в текущем сезоне составляет 354 111 человек, на домашних матчах - 212 695 болельщиков.

Строительство стадиона "Краснодара" было начато в 2013 году, его вместимость после завершения строительства составляла 34291 зритель. Первый матч на арене состоялся 9 октября 2016 года между сборными России и Коста-Рики (3:4).