Россиянка Голикова стала четвертой на дистанции 500 м на ЧМ по конькобежному спорту

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 8 февраля. /ТАСС/. Россиянка Ангелина Голикова заняла четвертое место в забеге на 500 м на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в немецком Инцелле.

Победительницей с личным рекордом и рекордом трассы стала австрийка Ванесса Херцог, показавшая результат 37,124 секунды. Второе место заняла японка Нао Кодайра (+0,07), третьей стала еще одна представительница Японии, Конами Сога (+0,48). Голикова отстала от победительницы на 0,57 секунды. Россиянка Ольга Фаткулина стала пятой (+0,63), Дарья Качанова - восьмой (+0,76).

Позднее в пятницу пройдут забеги на 500 м у мужчин, а также женская и мужская командные гонки преследования.

В активе сборной России на текущем чемпионате мира три медали. Ранее бронзовые награды мирового первенства завоевали Наталья Воронина (3000 м), женская и мужская команды в командном спринте.

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях завершится 10 февраля.