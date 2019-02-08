Камельзон рассчитывает на положительный исход для теннисисток РФ в матче со шведками

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Заслуженный тренер России, член правления Федерации тенниса России Владимир Камельзон рассчитывает на положительный исход для сборной России в стыковом матче Кубка федераций против команды Швеции. Об этом он сообщил ТАСС.

В пятницу стало известно, что сборная России сыграет с командой Швеции в стыковом матче за выход в плей-офф второй Мировой группы Кубка федерации по теннису. Матчи пройдут 20-21 апреля. В квалификационном турнире подгруппы А первого раунда Кубка Федерации, который прошел 6-7 февраля в польском городе Зелена-Гура, россиянки заняли первое место, выиграв у команд Польши (2-1) и Дании (3-0). Шведки стали первыми в подгруппе B, победив команды Эстонии (2-1), Украины (2-1) и Болгарии (3-0).

"Сборная Швеции - команда непростая, и кто будет играть, покажет последняя тренировка. По моему мнению, в хорошей форме находится Наталья Вихлянцева, [Анастасия] Потапова показала хорошую игру в паре, а [Дарья] Касаткина постепенно набирает форму после не совсем удачного турнира в Санкт-Петербурге. Радует работа тренеров и здоровая обстановка в команде", - сказал Камельзон.

"Шведки показали хорошую игру, но опасений для каких-то слов о возможном поражении нет. При этом командные игры есть командные игры, и волнение очень высоко, но я рассчитываю на положительный исход противостояния", - добавил Камельзон.

Сборная России выигрывала Кубок Федерации четыре раза (2004, 2005, 2007, 2008). В прошлом розыгрыше россиянки выступали во второй Мировой группе, проиграли команде Латвии и опустились дивизионом ниже.