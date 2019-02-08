{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Журова: конькобежец Мурашов закономерно выиграл чемпионат мира на дистанции 500 м

В пятницу на чемпионате в Инцелле Руслан Мурашов показал второй результат в истории на дистанции 500 м и завоевал золото
Светлана Журова Николай Галкин/ТАСС
Описание
Светлана Журова
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Результаты российских конькобежцев в течение сезона являются доказательством хороших результатов на чемпионате мира в Инцелле, победа Руслана Мурашова стала закономерной. Таким мнением поделилась с ТАСС олимпийская чемпионка 2006 года, депутат Государственной думы Светлана Журова.

На эту тему
Россиянин Мурашов завоевал золото на дистанции 500 м на ЧМ по конькобежному спорту

В пятницу Мурашов выиграл спринт на 500 м, показав второй результат в истории конькобежного спорта на данной дистанции - 34,225 секунды. Второе место занял норвежец Ховар Лорентсен, третьим стал россиянин Виктор Муштаков. Россиянин Павел Кулижников, которому принадлежит мировой рекорд на дистанции 500 м (33,98), занял седьмое место.

"Наши конькобежцы показали отличный результат, ребята давно закрепились в спринте и успешно подменяют друг друга, стабильно попадая на пьедестал. Видимо, вчера размялись на командном спринте, что дало свой эффект, - сказала Журова. - Разве что, удивляет малый интерес СМИ к конькобежному спорту в этом году, хотя у нас на этапах Кубка мира спортсмены регулярно берут медали, поэтому золото Мурашова на чемпионате мира вполне закономерно".

"Должное освещение успехов наших конькобежцев могло бы, например, привлечь большее количество детей в секции и в целом положительно сказалось бы на популярности конькобежного спорта", - добавила она.

Мурашов стал вторым в истории мужской сборной России чемпионом мира на дистанции 500 м после Павла Кулижникова, который дважды побеждал на данной дистанции (2015, 2016). Чемпионат мира в Инцелле завершится 10 февраля.

Теги
Журова, Светлана Сергеевна
Кубок мира по биатлону
Привалов: российские биатлонисты могли рассчитывать на серебро в эстафете на этапе КМ
Эксперт посетовал на неудачную стрельбу опытных спортсменов - Александра Логинова и Евгения Гараничева
Читать полностью