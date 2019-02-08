Сборная России обновила личный рекорд по количеству медалей на ЧМ по конькобежному спорту

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 8 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России заняла третье место в командной гонке преследования на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Соревнования проходят в немецком Инцелле.

Победу одержала сборная Нидерландов, показавшая результат 3 минуты 38,432 секунды, вторыми стали норвежские спортсмены (+2,37 секунды). Российские конькобежцы отстали от победителей на 2,88 секунды.

После второго дня чемпионата мира в Инцелле в активе сборной России семь медалей, что является рекордом команды, предыдущий был установлен на домашнем чемпионате мира 2016 года в Коломне, когда российские конькобежцы завоевали три золота, два серебра и одну бронзу.

Ранее на чемпионате в Инцелле золото завоевал Руслан Мурашов (500 м), бронзовые награды в активе Натальи Ворониной (3000 м), Виктора Муштакова (500 м), женской сборной в командной гонке преследования, а также мужской и женской сборных в командных спринтах.

В субботу состоятся забеги на 1000 м у мужчин и женщин, мужской забег на 10000 м и женский на 5000 м. Чемпионаты мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях проводятся ежегодно, за исключением олимпийских сезонов, первый турнир состоялся в 1996 году. Мировое первенство в Инцелле завершится 10 февраля.