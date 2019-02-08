Жамнов: хоккеисты сборной России сделали правильные выводы после игры Евротура с финнами

СТОКГОЛЬМ, 8 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею сделала правильные выводы по итогам стартового матча третьего этапа Еврохоккейтура с командой Финляндии. Об этом журналистам рассказал тренер национальной команды Алексей Жамнов.

В четверг сборная России в Ярославле переиграла финнов со счетом 3:2 по буллитам. В субботу россияне в Стокгольме сыграют со шведами.

"Настроение нормальное, боевое, в первой игре с финнами что-то получалось, что-то не получалось. Сделали правильные выводы, думаю, что игроки поняли, что на таком уровне нельзя расслабляться и все решения надо принимать правильно. Завтра другой соперник, шведы играют в более агрессивный хоккей, оказывают давление, надо быть готовыми к этому. Думаю, после 2:5 они побегут по-любому", - отметил Жамнов.

В пятницу в тренировке на льду не принимали участие нападающий Анатолий Никонцев и защитник Евгений Кулик. "Никонцев и Кулик работают по индивидуальной программе, у них не было выходных, сразу приехали в сборную. Все мы люди, все понимаем, что на них выпала приличная нагрузка. Нельзя забывать, что в субботу и воскресенье у нас две игры подряд, им нужно восстановиться", - пояснил тренер.

В матче с командой Финляндии сборная России не сумела реализовать ни одной из четырех попыток игры в численном большинстве. "Есть к чему стремиться", - прокомментировал Жамнов.