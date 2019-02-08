Глава Союза конькобежцев России надеется, что Кулижников еще проявит себя на ЧМ в Инцелле

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Мировой рекордсмен в скоростном беге на коньках на дистанции 500 м Павел Кулижников должен проявить себя на дистанции 1000 м на нынешнем чемпионате мира на отдельных дистанциях, который проходит в немецком Инцелле. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

В пятницу Кулижников занял седьмое место на чемпионате мира на дистанции 500 м. Чемпионом мира стал россиянин Руслан Мурашов, показавший второй результат в истории конькобежного спорта на данной дистанции - 34,225 секунды. Второе место занял норвежец Ховар Лорентсен, третьим стал россиянин Виктор Муштаков. Кулижников отстал от Мурашова на 0,30 секунды и показал седьмой результат.

"Руслан и на этапе Кубка мира в Хамаре очень хорошо пробежал вторую "пятисотку", взяв серебро. Он действительно сейчас в хорошей форме, да и для Муштакова третье место - очень большое достижение, - сказал Кравцов. - Жаль, что у Павла Кулижникова не сложился забег, но мы посмотрим, так как впереди 1000 метров, мы будем надеяться, что он сможет проявить себя".

Также в пятницу бронзовые медали в командной гонке преследования у мужчин завоевали Александр Румянцев, Данила Семериков и Сергей Трофимов, а у женщин - Наталья Воронина, Евгения Лаленкова и Елизавета Казелина.

"У нас, наконец, появилась мужская командная гонка - ребята стабильно начали попадать на подиум. По поводу девочек мы рассчитывали, что они выступят чуть лучше, но может вчерашняя "трешка" [дистанция 3000 м] истощила. Везде ощущается плотность результатов, но это все-таки первый чемпионат мира нового олимпийского цикла. Видно, что мы прогрессируем и рассчитываем, что прибавим, так как до следующей Олимпиады еще три года", - добавил Кравцов.

Чемпионат мира в Инцелле завершится 10 февраля.