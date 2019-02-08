Российский конькобежец Мурашов признался, что еще не до конца поверил в свою победу на ЧМ

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 8 февраля. /ТАСС/. Российский конькобежец Руслан Мурашов еще не осознал, что стал чемпионом мира на дистанции 500 м. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Мурашов показал второй результат в истории конькобежного спорта на данной дистанции (34,225 секунды) и стал чемпионом мира. Второе место занял норвежец Ховар Лорентсен, третьим стал россиянин Виктор Муштаков. Обладатель мирового рекорда на данной дистанции Павел Кулижников отстал от Мурашова на 0,30 секунды и показал седьмой результат.

"Конечно, я надеялся на победу. Забег Паши [Кулижникова], честно, не видел, что-то случилось, сказали только, что споткнулся. Я устал, конечно, радость есть, но еще не осознал, очень волнительно", - рассказал 26-летний Мурашов.

"Я обрадовался, когда увидел жеребьевку, на лице тренера тоже была радость, что повезло с дорожками, но ничего не загадывали, только настраивалась. Тренер поздравил с победой, сказал: "Ну, наконец-то". С Пашей [Кулижниковым] пообщаться времени не было, но он тоже успел поздравить", - добавил конькобежец.

Золото Мурашова стала первым для сборной России на текущем чемпионате мира, всего команда за два дня соревнований завоевала семь наград (одно золото и шесть бронзовых медалей). Турнир в Инцелле завершится 10 февраля.