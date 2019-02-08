Дорофеев: бремя лидерства сказалось на выступлении Кулижникова на дистанции 500 м на ЧМ

В пятницу Кулижников занял седьмое место на чемпионате мира на дистанции 500 м. Чемпионом мира стал россиянин Руслан Мурашов, показавший второй результат в истории конькобежного спорта на данной дистанции - 34,225 секунды. Второе место занял норвежец Ховар Лорентсен, третьим стал россиянин Виктор Муштаков. Кулижников отстал от Мурашова на 0,30 секунды.

"Конечно, бремя лидерства давит, когда от тебя ждут только первое место, оно оставляет отпечаток. Возможно, где- то он не переключился, где-то, может быть, недоразмялся, психологически чуть сковало его, поэтому в малом повороте и произошел сбой. Завтра у него забег на 1000 м, после этого проведем разбор, работу над ошибками, ничего страшного, у команды есть две медали, наша работа видна. А у Павла завтра забег, мы на него рассчитываем, но здесь опять психология, поработаем с ним, побеседуем, но, думаю, в таких ситуациях трогать его не надо, если он захочет, то поговорит сам", - заявил Дорофеев.

"Что касается Руслана, то, конечно, мы все рады. В последние подготовительные дни и на этапе Кубка мира в норвежском Хаммаре он начал набирать форму, хотя его беспокоит пах, но не так сильно, как в прошлом году. Я счастлив и рад за ребят, за Виктора Муштакова, можно сказать, что он начал в этом году выступление на взрослом уровне, у него медаль, здорово", - добавил специалист.

Чемпионат мира в Инцелле завершится 10 февраля.