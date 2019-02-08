Конькобежка Воронина назвала хорошим результатом бронзу в гонке преследования на ЧМ

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 8 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Бронзовая медаль в командной гонке преследования на чемпионате мира является для российских конькобежек хорошим результатом. Таким мнением с ТАСС поделилась член национальной сборной Наталья Воронина.

В командной гонке преследования за сборную России, помимо Ворониной, выступали Евгения Лаленкова и Елизавета Казелина. Победу одержала команда Японии, показавшая результат 2 минуты 55,785 секунды. Второе место заняли представительницы Нидерландов (отставание 0,42 секунды). Российские спортсменки отстали от победительниц на 1,94 секунды.

"Расстроена, чувствую себя средне, - сказала 24-летняя Воронина. - Хочу успеть отдохнуть и завтра хорошо пробежать (на дистанции 5000 м - прим. ТАСС). Результат вообще хороший, даже очень, но бежалось как-то нелегко. Но, учитывая то, как я бежала вчера на дистанции 3000 м, это нормально, немного сегодня тяжело было, состояние не совсем хорошее".

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях завершится 10 февраля.