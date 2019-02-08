Тренер Ласо: баскетболисты "Реала" уступили ЦСКА в матче Евролиги из-за глупых ошибок

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Баскетболисты мадридского "Реала" провели хороший матч с ЦСКА в регулярном чемпионате Евролиги, но проиграли из-за глупых ошибок. Такое мнение журналистам высказал главный тренер испанской команды Пабло Ласо.

В пятницу ЦСКА обыграл "Реал" со счетом 82:78 в домашнем матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

"Считаю, что мы сегодня здорово сыграли, - сказал Ласо. - Нам следовало бы сосредоточиться на некоторых моментах, которые не получались. В частности, в третьей четверти мы совершили ряд глупых потерь и пропустили очки в отрывах. Процент попаданий у нас не сильно отличается, ЦСКА пробил больше штрафных и сделал немного больше подборов".

"Мы знаем, что в регулярном чемпионате много матчей. Мы будем стараться удачно выступать и как можно раньше обеспечить себе возможность играть в плей-офф", - добавил испанский специалист.

В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место, одержав 17 побед при пяти поражениях. Лидирует в таблице турецкий "Фенербахче", имеющий 18 побед в 21 матче. В следующем туре ЦСКА дома сыграет с испанским клубом "Гран Канария" 21 февраля.