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Еврокубки

Хэкетт: баскетболисты ЦСКА заслужили победу в матче с "Реалом" в Евролиге

Защитник армейцев отметил, что ЦСКА ощутимо прибавил во второй половине встречи

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Баскетболисты ЦСКА одержали заслуженную победу над мадридским "Реалом" в домашнем матче Евролиги. Об этом ТАСС заявил защитник армейцев Дэниел Хэкетт.

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В пятницу ЦСКА обыграл "Реал" со счетом 82:78 в домашнем матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

"Мы провели не самую лучшую первую половину, допустили глупые ошибки, - сказал баскетболист. - Но в третьей и четвертой четвертях мы прибавили и сумели доставить неприятности сопернику. Нам, конечно, немного повезло, но в целом мы больше сегодня заслужили победу. У нас было больше подборов, да и атаковали мы больше и острее".

В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место. "Реал" идет третьим. Лидирует турецкий "Фенербахче".

В следующем туре ЦСКА дома сыграет с испанским клубом "Гран Канария" 21 февраля.

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