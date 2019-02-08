Хэкетт: баскетболисты ЦСКА заслужили победу в матче с "Реалом" в Евролиге

В пятницу ЦСКА обыграл "Реал" со счетом 82:78 в домашнем матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

"Мы провели не самую лучшую первую половину, допустили глупые ошибки, - сказал баскетболист. - Но в третьей и четвертой четвертях мы прибавили и сумели доставить неприятности сопернику. Нам, конечно, немного повезло, но в целом мы больше сегодня заслужили победу. У нас было больше подборов, да и атаковали мы больше и острее".

В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место. "Реал" идет третьим. Лидирует турецкий "Фенербахче".

В следующем туре ЦСКА дома сыграет с испанским клубом "Гран Канария" 21 февраля.