Легкоатлетка Сидорова победила на турнире в Мадриде в прыжках с шестом

ТАСС, 8 февраля. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова стала победительницей этапа зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), который проходил в Мадриде. Спортсменка, выступавшая в нейтральном статусе, показала результат 4,91 м.

Второе место заняла представительница Греции Николета Кириакопулу (4,74). Бронза досталась канадке Алише Ньюман (4,56).

Сидорова является двукратной чемпионкой России (2014, 2015) и победительницей чемпионата Европы (2014). В помещениях на ее счету пять побед в первенстве страны (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) и одна - на континентальном первенстве (2015).