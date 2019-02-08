Привалов: российские биатлонисты могли рассчитывать на серебро в эстафете на этапе КМ

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Мужская сборная России по биатлону могла побороться за второе место в эстафете на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе, если бы Евгений Гараничев и Александр Логинов не промахивались на своих этапах. Такое мнение ТАСС высказал двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР Александр Привалов.

Российская команда, в составе которой выступали Гараничев, Эдуард Латыпов, Логинов и Александр Поварницын, заняла третье место в эстафете 4 по 7,5 км. Победу одержала сборная Норвегии, показавшая результат 1 час 16 минут 36,6 секунды, затратив семь дополнительных патронов. Второй стала команда Франции (+1.10,4; 8), российские биатлонисты отстали от победителей на 1 минуту 48,4 секунды, затратив девять дополнительных патронов.

"Эстафета принесла большую радость. Конечно, сложно было бороться с норвежцами, у которых был основной состав. Если бы не промазали Гараничев и Логинов, то можно было бороться и за второе место. Молодые ребята ходом проигрывали, но понадежней были в стрельбе", - сказал Привалов.

"Немножко поторопился в стрельбе Логинов - ему надо было работать надежней. Его скорострельность необдуманная, на эту тему ему много раз говорили. "Лежку" он прошел хорошо, а потом не выдержал", - добавил он.

Специалист порадовался за ход по трассе Гараничева и Логинова. "Они прибавляют в движении от этапа к этапу. Это отрадно, поскольку они оправдывают ту методику, которой пользовались в этом году в рамках подготовительного периода. Думаю, что к чемпионату мира они будут выглядеть еще лучше", - подчеркнул он.

Этап Кубка мира в Канаде завершится 10 февраля.