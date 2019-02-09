Шайба Свечникова помогла "Каролине" победить "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче НХЛ

ТАСС, 9 февраля. "Каролина" одержала победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:0 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий гостей Андрей Свечников забросил одну из шайб своей команды.

В составе победителей голами отметились Уоррен Фогель (47-я минута), Свечников (59) и Брок Макгинн (60). Лучшим игроком встречи был признан голкипер "Каролины" Петр Мразек, отразивший все 27 бросков по своим воротам. Второй звездой стал Фогель (1+0), третьей - вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист (30 сейвов).

18-летний Свечников забросил 14-ю шайбу в сезоне. В текущем регулярном чемпионате на его счету 26 (14 голов + 12 передач) очков в 55 матчах.

"Каролина" занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 62 очка в 55 играх. "Рейнджерс" располагается на 12-й строчке с 54 очками в 54 матчах. В следующей встрече "Каролина" 10 февраля сыграет в гостях с "Нью-Джерси". "Рейнджерс" на следующий день примет "Торонто".