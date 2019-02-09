Российская фристайлистка Смирнова стала четвертой в могуле на чемпионате мира

ТАСС, 9 февраля. Россиянка Анастасия Смирнова заняла четвертое место в дисциплине "могул" на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, который проходит в американском Парк-Сити (штат Юта).

Спортсменка набрала 72,67 балла. Первое место заняла Юлия Галышева из Казахстана (79,14). Второй стала австралийка Энтони Джакара (78,99), третьей - француженка Перрин Лаффон (78,70).

В соревнованиях мужчин победителем стал канадец Микаэль Кингсбери (83,60), второе место занял Грэм Мэтт из Австралии (82,97), третье - француз Бенжамин Кавет (81,38). Россиянин Андрей Махнев - 11-й (73,57).

16-летняя Смирнова является действующей чемпионкой России в дисциплине "могул". Спортсменка четыре раза становилась победительницей на этапах Кубка Европы и пять - на этапах Кубка России. Также в активе Смирновой серебро и бронза юниорских чемпионатов мира. Россиянка впервые принимает участие в чемпионате мира.

Соревнования фристайлистов завершатся 9 февраля выступлениями в парном могуле.