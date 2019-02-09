Костенюк обыграла Абдумалик на шахматном турнире в Сент-Луисе

ТАСС, 9 февраля. Россиянка Александра Костенюк победила представительницу Казахстана Жансаю Абдумалик в партии третьего тура шахматного турнира в американском Сент-Луисе (штат Миссури).

Россиянка Валентина Гунина сыграла вничью с Харикой Дронавалли из Индии. В других партиях грузинка Нана Дзагнидзе обыграла француженку Мари Себаг, американка Анна Затонских - еще одну грузинку Белу Хотенашвили, а немка Элизабет Петц и американка Ирина Круш не смогли выявить победительницу.

После трех туров первое место занимает Костенюк (2,5 очка), следом за ней располагаются Круш и Гунина (по 2), Абдумалик, Дронавалли, Затонских и Дзагнидзе (по 1,5), Себаг, Хотенашвили (по 1), Петц (0,5).

Следующий тур пройдет в ночь на субботу. Турнир в Сент-Луисе завершится 16 февраля. Призовой фонд составляет $150 тысяч.