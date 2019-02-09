Хоккеист "Коламбуса" Панарин заявил, что хочет стать свободным агентом

ТАСС, 9 февраля. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" россиянин Артемий Панарин сообщил, что хочет воспользоваться возможностью стать свободным агентом. Его слова приводит пресс-служба клуба.

"Я хочу попробовать стать свободным агентом, до сих пор остается возможность продления контракта с "Коламбусом", но хочу подождать до лета и найти лучший вариант", - сказал 27-летний нападающий.

Ранее клуб планировал подписать новый контракт с нападающим, однако Панарин, как и российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский, отказывался обсуждать условия продления соглашения. Срок контракта российского хоккеиста истекает летом 2019 года, по его окончании Панарин станет неограниченно свободным агентом. В связи с этим возрастают шансы, что руководство клуба примет решение об обмене хоккеиста до окончания трансферной кампании (25 февраля).

Агент хоккеиста Дэн Мильштейн 29 января сообщил, что российский нападающий будет вести переговоры относительно нового контракта только по окончании сезона.

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года, до 2017 года играл за "Чикаго", в составе которого дважды выходил в плей-офф (оба раза - поражение в первом раунде от "Нэшвилла" и "Сент- Луиса" соответственно). В 2016 году он получил "Колдер Трофи" - приз лучшему новичку сезона. Летом 2017 года руководство "Чикаго" обменяло российского форварда в "Коламбус". В текущем сезоне НХЛ Панарин провел 51 матч, забросил 20 шайб и отдал 40 голевых передач.