Путин: гонка "Лыжня России" по праву считается одним из важнейших зимних мероприятий

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Всероссийская лыжная гонка "Лыжня России" по праву считается одним из самых значимых зимних мероприятий, заявил президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам, организаторам и гостям состязаний, опубликованной в субботу на сайте Кремля.

"Приветствую вас на старте очередной, XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России". Эти традиционные соревнования славятся доброжелательной, неформальной атмосферой и по праву считаются одним из наиболее значимых и масштабных мероприятий зимнего сезона", - говорится в послании главы государства.

Как отметил Путин, эти соревнования объединяют в большую, сплоченную команду поклонников лыжного спорта по всей стране, дают возможность каждому попробовать свои силы, посоревноваться с профессиональными, титулованными спортсменами, а также ощутить поддержку близких и друзей.

По словам президента, "знаменитая "Лыжня России" позволяет воочию увидеть, насколько важны для молодёжи, людей всех возрастов физическая культура и спорт, активный и здоровый образ жизни".

Путин пожелал всем участникам успехов и удачи в предстоящей гонке.

"Лыжня России" - открытая всероссийская лыжная гонка, проводится ежегодно с 1982 года. Основные цели мероприятия - привлечение россиян к регулярным занятиям лыжным спортом, пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. Организацией соревнований занимаются Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России, а также региональные власти.