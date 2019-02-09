Лукашенко: Минск готовится принять легкоатлетический матч Европа - США в сентябре

МИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Белоруссия готовится принять легкоатлетический матч между командами Европы и США в сентябре 2019 года на минском стадионе "Динамо". Об этом сообщил в субботу журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко, который принял участие в празднике "Минская лыжня - 2019".

"Я мечтал об этом, я просил руководителя международной федерации легкой атлетики привезти к нам матч Европа - США. Вы представляете, какой это будет праздник", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

По его словам, эти престижные соревнования, которые пройдут на реконструированном стадионе "Динамо" в Минске, будут не менее масштабными, чем II Европейские игры, которые примет белорусская столица с 21 по 30 июня. "Это не ниже уровнем, чем Европейские игры", - отметил президент. Лукашенко также напомнил, что недавно в Минске прошел чемпионат Европы по фигурному катанию, участники которого смогли оценить гостеприимность и красоту Белоруссии даже в зимнее время.

Лукашенко подчеркнул, что проведение международных спортивных соревнований повышает престиж страны и на это государство не должно жалеть денег. "Ставка на это приносит чрезмерные дивиденды, естественно, это все окупается, - сказал глава государства. - Это - имидж страны, пиар настоящий".

По его словам, когда из Белоруссии уезжают с хорошим настроением, восхищением, это стоит "даже не сотни миллионов долларов". "Это уже миллиарды, это инвестиции, может быть, не в нас с вами, но для наших детей и внуков это большой фундамент. Поэтому не жалейте денег на то, чтобы пригласить к себе гостей", - сказал Лукашенко.

Ранее президент Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свен Арне Хансен сообщил, что легкоатлетический матч Европа - США пройдет в Минске 9-10 сентября 2019 года. С 1960-х годов такого рода спортивных мероприятий не проводилось. Белорусская федерация легкой атлетики выразила готовность выступить организатором данного матча в Минске, поддержку в проведении этого спортивного события в столице Белоруссии высказал и глава государства.