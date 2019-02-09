Более 15 тыс. человек приняли участие в "Лыжне России" в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Свыше 15 тыс. человек приняли участие во Всероссийской массовой гонке "Лыжня России" в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор центрального старта гонки в Свердловской области Дмитрий Чукреев.

Центральный старт "Лыжни России" в Свердловской области в 2019 году приурочен к празднованию 300-летия Нижнего Тагила.

"В гонке участвовали 15,5 тыс. человек, всего было 10 дистанций. Людям все понравилось, мы старались сделать так, чтобы все было доступно, и, думаю, нам это удалось", - сказал Чукреев. Он отметил, что никто из участников не травмировался. "Обращений не было", - пояснил директор.

Среди участников гонки были губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года в лыжных гонках Иван Алыпов.

"Это большой спортивный праздник. Для меня это давно не соревнования. Что касается трассы в Нижнем Тагиле, то она отличная, хорошо подготовленная. Прекрасная погода, отличное настроение", - поделился впечатлениями с ТАСС Алыпов.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.