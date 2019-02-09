СМИ: футболист "Леванте" Тоньо Гарсия арестован по подозрению в вымогательстве

ТАСС, 9 февраля. Футболист испанского "Леванте" Тоньо Гарсия подозревается в вымогательстве и других преступлениях. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на AS.

Гарсия является одним из семерых арестованных по этому делу, все они заключены под стражу без права выхода под залог. Сообщается, что футболист участвовал в организации шантажа, осуществлявшегося в интернете. Гарсия подозревается в вымогательстве, угрозах, покушении на неприкосновенность частной жизни, фальсификации документов и отмывании денег. Расследование дела продолжается.

Защитник выступает за "Леванте" с 2014 года. Он провел в составе клуба 120 матчей, в которых забил два мяча и отдал семь результативных передач. Нынешний контракт 29-летнего футболиста действует до лета 2023 года.