Российский боксер Власов перешел в полутяжелый вес

ТАСС, 9 февраля. Российский боксер Максим Власов сменил весовую категорию и проведет следующий бой весной в полутяжелом весе. Об этом ТАСС сообщил советник боксера Олег Богданов.

"Было принято решение перейти в весовую категорию 79 кг. Следующий бой пройдет весной за один из региональных титулов, подбираем соперника из топ-15 рейтинга", - сказал Богданов.

Власов в ноябре уступил поляку Кшиштофу Гловацкому в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

На счету 32-летнего спортсмена 42 победы (25 - нокаутом) и три поражения.