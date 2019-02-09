Лукашенко раскритиковал выступление белорусских биатлонистов на этапе Кубка мира в Канаде

МИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко раскритиковал выступление белорусских биатлонистов на этапе Кубка мира, который проходит в Канаде. Свое мнение он высказал в субботу журналистам на празднике "Минская лыжня".

"Такого позора еще не было", - заявил он. По словам главы государства, он обсуждал выступление белорусских биатлонистов с олимпийскими чемпионками Дарьей Домрачевой и Надеждой Скардино, завершившими спортивные карьеры, которые также были на "Минской лыжне". "Я сказал Даше и Наде: "Надо возвращаться обратно", - отметил Лукашенко.

Говоря о необходимости производства хороших отечественных лыж для массового спорта, глава государства отметил, что для спортсменов высокого уровня не пожалеют средств и на лучшую мировую экипировку. "Мы им купим и тысячу пар, выберем лучшие, главное, чтобы они бегали, винтовки им дадим, пулеметы... Что угодно, только чтобы они занимались, бегали и не позорили страну, как наши биатлонисты, выступающие в этом году", - сказал президент.

В субботу женская команда Белоруссии была снята в середине третьего этапа эстафетной гонки в канадском Кэнморе из-за слишком большого отставания. Елена Кручинкина, Анна Сола и Инна Костюченко пробежали на троих четыре штрафных круга, команда занимала 16-е место после третьего этапа и отставала от лидеров на круг, Дарья Юркевич на дистанцию выйти так и не смогла. Победу в эстафете одержала команда Германии.