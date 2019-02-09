Россиянка Воронина завоевала бронзу на дистанции 5000 м на ЧМ по конькобежному спорту

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 9 февраля. /ТАСС/. Россиянка Наталья Воронина заняла третье место на дистанции 5000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в немецком Инцелле.

Первой стала Мартина Сабликова из Чехии, показавшая результат 6 минут 44,854 секунды. Второй результат показала представительница Нидерландов Эсме Виссер (отставание 1,28 секунды), Воронина отстала от победительницы на 5,53 секунды. Россиянка Елена Сохрякова стала восьмой (+19,74).

Воронина завоевала вторую бронзовую медаль в личных гонках на чемпионате мира в Инцелле, ранее она стала третьей на 3000 м. 24-летняя россиянка является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года на дистанции 5000 м, а также четырехкратным бронзовым призером чемпионатов мира в командной гонке (2015, 2016, 2017, 2019).

Сабликова стала 15-кратной чемпионкой мира на отдельных дистанциях. Также 31-летняя чешская спортсменка является трехкратной чемпионкой Олимпийских игр, четырехкратной чемпионкой мира в классическом многоборье и пятикратной чемпионкой Европы.

Сборная России имеет в активе восемь медалей на турнире. Золото завоевал Руслан Мурашов (500 м), бронзовые награды в активе Ворониной (3000 м и 5000 м), Виктора Муштакова (500 м), а также женской и мужской сборных в командном спринте и командной гонке преследования.

Позднее в субботу состоятся мужской и женский забеги на дистанции 1000 м, а также мужской забег на дистанции 10000 м. Чемпионат мира завершится 10 февраля.