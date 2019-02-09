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Кубок мира по биатлону

Тихонов обратится в IBU с предложением не проводить этапы Кубка мира по биатлону в Америке

По словам 4-кратного олимпийского чемпиона, от этапов в Северной Америке нет никакой пользы, а только затраты и мучения спортсменов
Александр Тихонов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Александр Тихонов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов обратится в Международный союз биатлонистов (IBU) с предложением больше не включать североамериканские этапы в календарь Кубка мира. Об этом он заявил ТАСС.

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В нынешнем сезоне в Северной Америке пройдут два этапа Кубка мира. Сейчас биатлонисты выступают в канадском Кэнморе, где из-за низких температур программа соревнований была серьезно скорректирована. Следом соревнования примет американский Солт-Лейк-Сити (14-17 февраля). Ряд ведущих биатлонистов, в числе которых пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад, отказались от участия в североамериканских этапах.

"Я по этому вопросу еще с бывшим президентом IBU [Андерсом Бессебергом] скандалил восемь лет назад, будучи первым вице-президентом организации, говоря о том, что надо отменить североамериканские этапы. Это огромнейшие затраты для национальных федераций, плюс смена часовых поясов и долгий перелет никому не нужны в середине сезона. Сейчас буду писать в адрес исполкома и комиссии спортсменов, чтобы в будущем отменить этапы. Америка не нужна, там нет ничего, кроме мучений", - сказал Тихонов.

Собеседник агентства отметил, что проведение заокеанских этапов - это отголоски политики, проводимой Бессебергом. "Надо ставить на первое место интересы биатлона, а не отдельно взятых личностей, - заметил он. - И какая коммерческая привлекательность? Одни затраты".

"У проведения этапов в Северной Америке нет ни одного плюса", - подчеркнул он.

В состав российской сборной на этапы в Канаде и США вошло только два топовых российских биатлониста - Александр Логинов и Евгений Гараничев. Другие лидеры сборной остались в Европе для подготовки к чемпионату мира, который пройдет в марте.

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