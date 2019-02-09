Эксперт: состав женской сборной РФ по биатлону на эстафету этапа КМ был выбран неудачно

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Тренерский штаб сборной России по биатлону сделал неправильный выбор состава женской команды на эстафету на этапе Кубка мира, который проходит в Кэнморе (Канада). Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Российские биатлонистки заняли 10-е место в эстафете 4 по 6 км на этапе Кубка мира в Канаде. В составе команды выступали Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева и Ульяна Кайшева. Победу одержала сборная Германии, показавшая результат 1 час 10 минут 16,3 секунды, затратив 12 дополнительных патронов и пробежав один штрафной круг. Российская команда отстала от победительниц на 4 минуты 39,2 секунды (16/1).

"Очень неудачный выбор был сделан, поэтому такое выступление, - сказал Васильев. - Для того, чтобы хорошо выступать, нужно хорошо готовиться, либо ставить спортсменов, которые более-менее готовы, а в таком состоянии, в котором была вчера Васнецова, даже тренироваться не надо, потому что на шести километрах проигрывать три минуты - даже не помню, когда такое было, это невероятно. Я не знаю, что с ней сделали: если человек не готов, зачем его выставлять, тем более на первый этап - для меня вообще загадка. Я не знаю, как тренеры смотрят на состояние спортсменов и ставят их в эстафету, не понимаю, как можно ставить неготовых спортсменов на соревнования".

"Мне кажется, Васнецову не нужно было ставить ни на какой этап, она на любом этапе выглядела бы очень бледно. После таких выступлений остальным напарницам бежится совсем нерадостно, поэтому и выступление такое - это главная проблема была. Потому что все спортсменки более-менее нормально выступили: с таким результатом можно было бы бороться, если даже не за тройку, но в четверку можно было бы попасть. Проигрыш составил больше четырех с половиной минут: фактически, одна Васнецова проиграла три минуты, каждая из других спортсменок по полторы проигрывает - это результат такой, относительно нормальный, можно было на что- то рассчитывать", - добавил эксперт.

Васильев отметил, что тренерскому штабу необходимо тщательнее подходить к формированию состава. "Мне сложно сказать, кого нужно было ставить вместо нее, нужно смотреть по месту, разговаривать со спортсменками, кто более-менее в хорошем состоянии - на это тренеры и есть, надо же со всеми разговаривать, всех опрашивать", - заключил Васильев.

Этап Кубка мира в Канаде завершится 11 февраля.