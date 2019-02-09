Ветеранский забег "Лыжни России" в Тамбовской области выиграл 86-летний Николай Скороходов

ТАМБОВ, 9 февраля. /ТАСС/. Самым возрастным участником всероссийской массовой гонки "Лыжня России" в Тамбовской области стал 86-летний пенсионер Николай Скороходов. В своей возрастной категории (80+) мужчина занял первое место, сообщил в субботу ТАСС заместитель начальника регионального управления по физической культуре и спорту Павел Грицков.

В этом году в Тамбовской области "Лыжня России" проходила в 15 раз. Традиционным местом проведения стал лыжный стадион в парке "Дружба". Там было сформировано три дистанции - 1,5, 3 и 5 км.

"Самым матерым участником гонки в этом году стал 86-летний Николай Скороходов. В ветеранском забеге в возрастной категории 80+ он занял первое место. За последние 15 лет он не пропустил ни одного соревнования. Практически во всех из них он был в числе лидеров", - рассказал Грицков, уточнив, что самым младшим участником этого года стал трехлетний Вова Соловьев.

Как сообщили в региональном управлении по физической культуре и спорту, в этом году в "Лыжне России" приняли участие более 6 тыс. тамбовчан, гонка стала самым массовым спортивным соревнованием за последние годы. Состязание сопровождала развлекательная программа - снежное регби, метание валенка, сумо, гонки на салазках и многое другое.

В 2019 году "Лыжня России" проходит в 37-й раз, впервые она состоялась в 1982 году. Это всероссийский спортивный праздник, который собирает как профессиональных лыжников, так и любителей.