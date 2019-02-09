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Сборная Чехии по хоккею победила команду Финляндии во втором матче этапа Евротура

Чехи вышли на второе место в таблице Евротура
Хоккеисты сборной Чехии EPA-EFE/FREDRIK SANDBERG
Описание
Хоккеисты сборной Чехии
© EPA-EFE/FREDRIK SANDBERG

СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /ТАСС/. Сборная Чехии со счетом 3:1 обыграла команду Финляндии во втором матче третьего этапа Евротура - Шведских хоккейных игр. Встреча прошла в Стокгольме.

В составе чешской сборной шайбы забросили Петр Холик (30-я минута), Гинек Зогорна (35) и Иржи Секач (46). У команды Финляндии отличился Вилле Покка (49).

В турнирной таблице Евротура сезона-2018/19 сборная Чехии занимает второе место, набрав 11 очков после 8 матчей. Команда Финляндии идет на третьем месте, имея в активе 11 очков после 8 матчей. Российские хоккеисты стали победителями двух предыдущих этапов, которые прошли в Хельсинки и Москве, и лидируют в таблице с 16 очками после 17 игр.

В субботу во втором матче Шведских хоккейных игр сборная России встретится с командой Швеции (начало - 17:30 мск).

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Шведские хоккейные игры
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